Chagrijn overheerst bij SDC’12: ‘Wij mogen 2-1 voorsprong nooit weggeven, maar de scheids had een horrordag’

„Natuurlijk moeten we naar onszelf kijken”, begon trainer-coach Philip Agteres na het treffen in Enschede. „Wij mogen de 2-1 voorsprong nooit weggeven. Dat kunnen we onszelf verwijten. Maar ook de scheidsrechter had een horrordag. Tuurlijk, stel, we hadden hier gewoon met 2-1 gewonnen, dan had ik gezegd dat de beste man zijn dag niet had gehad, kan gebeuren. Maar nu?”