Chinese deelname aan internationaal jeugdtoernooi Vogido

Drie broers trefzeker voor FC Aramea tegen Enter: ‘Heel bijzonder’

15:20 ENSCHEDE - Dat drie broers samen aan de aftrap verschijnen bij een amateurwedstrijd is al vrij bijzonder. Maar dat ze ook nog allemaal scoren in dezelfde wedstrijd, is toch wel opmerkelijk. Het overkwam de gebroeders Lahdo, van FC Aramea, tegen Enter.