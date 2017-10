Clubheld John van der Worp is gewoon nog elke dag bij GFC

Een betere clubheld had de regionale sportwereld zich nauwelijks kunnen wensen in 2016. John van der Worp (66) is letterlijk dag-in dag-uit in touw voor zijn voetbalclub GFC in Goor. Maar goed nieuws voor al die andere honderden vrijwilligers: Van der Worp doet dit jaar niet meer mee. En dus is er ruim baan voor een nieuwe clubheld. De verkiezing is begonnen!

John van der Worp onderbreekt zijn bezigheden op de velden van GFC met lichte tegenzin - het werk moet af! - om nog eens terug te kijken op de verkiezing van vorig jaar. ,,Het was heel mooi om mee te maken", zegt hij. ,,Toen we 's avonds terug kwamen van de landelijke prijsuitreiking stonden een paar honderd mensen ons op te wachten met vuurwerk en cadeaus. Maar mijn leven is er niet door veranderd. Gelukkig. Ik ben gewoon nog elke dag bij GFC."

Als regionale clubheld met meer dan 1300 stemmen mocht Van der Worp ook opdraven bij het clubheldengala in Zeist. Hij speelde de hoofdrol in een filmpje, moest vragen beantwoorden in de microfoon van presentator Erben Wennemars. ,,Een heel spul", stelt hij vast. ,,Het is een ontzettend goede zaak dat er aandacht is voor vrijwilligers. Maar ik doe nooit meer mee. Ik sta niet graag op de voorgrond. Die publiciteit hoeft voor mij niet zo. Af en toe een schouderklopje is mooi genoeg."

Mooi plekje

Het certificaat van regionale clubheld heeft een mooie plek gekregen aan de muur in zijn huis waar meer onderscheidingen hangen. Van der Worp heeft gedurende de 59 jaar dat hij lid is van de voetbalclub al de nodige waardering gekregen. Twee keer Clubman van GFC, de Zilveren Speld van de KNVB. Pronkstuk aan die muur is een schilderij. Waarvan? Van de tribune van GFC. ,,Dat vind ik echt een mooi ding."

Waarna hij zich weer haast naar het achterste veld, want er moet gemaaid worden, zoals elke week. Het is groeizaam weer en de ballen wachten ook nog op onderhoud.

Zo werkt de verkiezing

Clubhelden worden online aangemeld. Om in aanmerking te komen voor een prijs, moet een vrijwilliger minimaal vijftig stemmen ontvangen. Per gemeente is er een winnaar zijn op basis van meeste stemmen. Uit alle gemeentewinnaars worden vijftien regiowinnaars gekozen. De regio's zijn de verspreidingsgebieden van de vijftien Persgroep-titels, waaronder Tubantia. Stemmen kan tot en met 31 oktober. Op 6 november worden alle regiowinnaars bekendgemaakt.

Landelijk winnaar

Half november is de landelijke uitreiking, waarvoor alle vijftien regiowinnaars zullen worden uitgenodigd. Een vakjury beoordeelt tijdens deze feestavond wie van hen de titel Clubheld van de amateursport 2017 mag dragen. De overall winnaar ontvangt de cheque van 10.000 euro, te besteden voor de club.

