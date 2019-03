Clubicoon Amanuel Isa baalt van vertrek bij Excelsior'31

Amanuel Isa (34) is al zestien jaar speler van Excelsior’31 en en voetbalde meer dan vierhonderd wedstrijden voor de Rijssense club. Voor komend seizoen krijgt hij geen nieuw contract, zo werd in januari door de hoofdklasser bekendgemaakt. “Ik zag dit niet aankomen, want ik had gewoon een basisplaats”, reageerde Isa afgelopen weekeinde. “Als je niet speelt, dan is het anders en hak je misschien zelf de knoop door. Ik was graag nog minimaal een jaar doorgegaan, maar de club wil doorselecteren.”