Clubicoon Gert Dogger van Voorwaarts Westerhaar geeft geen verjaardagsfeestje, maar bouwt een voetbalkooi

Amateur­voet­bal in coronatijd: ‘Een pubquiz is leuk, maar gaat ook een keer vervelen’

30 januari Hoe kom je de coronaperiode door als club in het amateurvoetbal? Door te denken in kansen en enthousiast te blijven. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. „Iedereen is zo aan een wedstrijd toe waarbij het er weer echt om gaat.”