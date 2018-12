Clubs kort voor kerst nog aan bak: ‘Geen gelukkige keuze’

Hector-trainer Mark Dijkstra is duidelijk: „We spelen amateurvoetbal, daar mag de bond wel rekening mee houden. Op 23 december komen we nog in actie, vervolgens alweer op 20 januari. Van een winterstop is op deze manier bijna geen sprake. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Geen gelukkige keuze wat mij betreft.”

De Goorse derby GFC – Hector in de vierde klasse werd afgelopen weekeinde afgelast, dat gold vanwege de weersomstandigheden voor meer wedstrijden. De KNVB besloot de duels bijna allemaal opnieuw in te plannen voor 22/23 december. Meerdere trainers reageerden verbaasd, waaronder Dijkstra. „Ik hoop dat ik op 23 december iedereen tot m’n beschikking heb”, aldus de coach. „De vakantie is dan al begonnen, het is bijna kerst. Als we nou drie al duels achterliepen bij de rest, dan was het logisch om volgend weekeinde in te halen. Maar zondag was pas de eerste afgelasting.”

Mogelijkheden

De KNVB begrijpt dat voetballen in de vakantieperiode en net voor kerst niet ideaal is. „Maar er zijn niet zo heel veel inhaalmogelijkheden in een seizoen”, laat Daan Schippers van de bond weten. „De winter moet nog aanbreken, dus de inhaalmogelijkheden in de tweede helft van de competitie zullen wellicht ook nog nodig zijn.”