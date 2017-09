Clubs opgelet: een nieuwe test!

In totaal vallen er 200 punten te verdienen, verdeeld over verschillende categorieën. Hoe meer informatie er te vinden is, hoe sneller het laatste nieuws wordt gebracht en hoe meer social media kanalen er actief gebruikt worden, des te hoger wordt er gescoord.

Inhoud en stijl

Natuurlijk kijken we ook naar de inhoud en de stijl van de berichtgeving. In hoeverre heeft de brenger van het nieuws een bril op in de clubkleur? Wordt er alleen aandacht besteed aan het eerste elftal, of komen andere teams ook aan bod? Is er ruimte voor humor? Is er alleen tekst of zijn er ook actuele foto's te vinden? Het zijn allemaal zaken die vanaf volgende week in deze rubriek worden beoordeeld.