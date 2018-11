Coach Rijssen Vooruit droomt nog van profvoetbal

Aan ambitie geen gebrek bij Roberto Tuinstra. Hij stapte vorig seizoen in als trainer bij Rijssen Vooruit. In een seizoen zonder de druk van een doelstelling was 'het plezier terugbrengen' het credo. Met een vierde plaats en een plek in de nacompetitie om promotie naar de derde klasse als resultaat. Daarin bleek stadgenoot RKSV echter te sterk.