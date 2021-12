Coach VIOS vertrekt, Twentse trainer Freie blijft bij SVI

Bram Freie uit Nijverdal is ook komend seizoen de trainer van de Zwolse zaterdag eersteklasser SVI, hij tekent voor een derde jaar. Handhaving in de eerste klasse D, waar SVI de elfde plaats bezet, is het streven. ,,We willen met zijn allen laten zien dat SVI op de langere termijn goed mee kan draaien in de eerste klasse. Ik zie daarvoor voldoende potentie”, stelt Freie.