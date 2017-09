Competitie begonnen, maar hoofdveld Juliana'32 nog niet beschikbaar

De voetballers van de club moeten hierdoor voorlopig spelen op een bijveld met kunstgras. Op de vraag of Juliana vanaf nu alle thuisduels op het bijveld afwerkt (aangezien er bij de competitiestart met 2-0 werd gewonnen van Drienerlo), zegt trainer Marcel Degenaar: "Nee, als het hoofdveld weer beschikbaar is, spelen we daar." Aanvaller Jordy Bruinsma is het daar mee eens. "Ik heb eigenlijk een hekel aan kunstgras, omdat de kans op blessures groter is dan bij natuurgras."

