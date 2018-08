Competitie gaat van start voor HSC'21: 'We zullen het wederom zwaar krijgen'

HAAKSBERGEN - HSC'21 en de KNVB Beker, dat is al jaren geen goede combinatie. Ook dit seizoen ging het al in de voorronde mis. Net als in 2017 (Zwaluwen) verloor de derdedivisionist van een hoofdklasser. Staphorst was woensdagavond na verlenging met 2-1 te sterk.

Hoe hard kwam de nederlaag aan?

HSC'21-trainer Daniël Nijhof: "Dit is wel vervelend. Het hoofdtoernooi van de beker bereiken geeft de hele club een boost. Nu begin je teleurstellend aan het seizoen. Er was tegen Staphorst absoluut geen sprake van onderschatting. We wisten wat we konden verwachten, de nederlaag was ook niet nodig. We kwamen na rust terecht op voorsprong. Die fase speelden we prima en hoopten we de score uit te breiden. Door een penalty werd het 1-1 en toen kreeg Staphorst weer vertrouwen. In de verlenging viel helaas de 2-1. Het maakt toch een verschil of je met een nederlaag op zak aan de eerste competitiewedstrijd begint of met een succesvol verlopen duel in de beker."

Wat zegt het verlies in de beker over de hele voorbereiding?

"Dat er een verschil zit tussen oefenduels en een wedstrijd waarin het om de knikkers gaat. De oefenduels gebruik je vooral om indrukken op te doen, de bekerwedstrijd was een eerste meetmoment. Er staat dan echt wat op het spel, de beleving is anders. Helaas voor ons bleef het gewenste doel uit."

Zondag begint de competitie. HSC verzekerde zich vorig seizoen pas op de slotronde van handhaving. Verwacht je dat het komend jaar minder moeizaam gaat?

"Dat hopen we wel, maar we zullen het wederom zwaar krijgen. Het niveau in de derde divisie is omhoog gegaan. Met TEC en Jong Volendam zijn er sterke teams bijgekomen. Dat geldt ook voor Oss dat afgelopen seizoen met een grote voorsprong kampioen van de hoofdklasse werd. In vergelijking met vorig jaar hebben we wat meer creativiteit in de selectie, maar het is afwachten hoe spelers die van een lager niveau komen aanhaken. De doelstelling van de club is handhaving in de derde divisie."

HSC'21 en de eerste wedstrijd van de competitie winnen: dat wordt hoog tijd. De laatste zes jaar lukte het telkens niet...

"Dat willen we natuurlijk graag veranderen. Iedereen is ervan doordrongen dat het belangrijk is om goed te starten, dat zorgt voor rust. In de beker ging het mis, hopelijk begint de competitie wel succesvol. We hoeven zondag echt niet direct de show te stelen, we willen een goed resultaat."