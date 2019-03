Constanter worden, dat is het streven van Vogido

Degenaar vertrok het afgelopen seizoen bij s.v. Juliana’32 omdat hij meer perspectief wilde vanuit de jeugd. Na zijn eerste maanden bij de Enschedese club ziet hij dit wel goedkomen. „Er loopt een aantal talenten hier met potentie voor het eerste elftal. In deze fase kan ik die helaas nog niet brengen omdat alleen talent nu niet genoeg is”, vertelt Degenaar. "In deze klasse is meer dan alleen talent nodig. Er wordt wilskracht en mentaliteit gevraagd."