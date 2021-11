Corona bij tegenstander: RKZVC zondag niet in actie

Jubileren­de HSC’21 kiest elftal van de eeuw: ‘Je kunt wel drie van die elftallen maken’

HAAKSBERGEN – Vraag John Gielink wie voor hem speler van de eeuw van HSC’21 is en dan noemt hij de naam van Arnold Marshall. „De keuze heeft denk ik alles te maken met de periode waarin je zelf bij de club betrokken was. Zo’n verkiezing maakt de tongen los. Mooi is dat het ook gaat om de vergeten spelers uit de historie van onze club”, zegt de man die zelf behoort tot de genomineerden.

