Corona zet streep door alle wedstrijden bij VV Haaksbergen

31 augustus OLDENZAAL/HAAKSBERGEN/GROENLO - Het vergde uren aan voorbereiding, maar de meeste regionale amateurclubs hebben de vuurdoop onder coronarestricties achter de rug. Het ging goed, maar er zijn nog wel aandachtspunten. Zoals de beschikbaarheid van de kleedkamers. Dit weekend was het te doen, acht man per kleedkamer. Maar hoe zit dat als de competitie weer is begonnen en alle seniorenteams weer aan de bak mogen?