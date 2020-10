Coronabesmetting dwingt VV Diepenheim tot pauze

Hoofdtrainer Wouter Kwakkenbos zegt dat de club na de positieve test contact zocht met de KNVB. „De selectieteams mogen tot 8 oktober geen wedstrijden spelen”, zegt hij. „Dat betekent dat er in elk geval een streep gaat door het duel met Twenthe Goor, komend weekend. Ook komen we niet in actie voor de Tukkercup.” Het competitieduel wordt zo snel mogelijk op een doordeweekse dag ingehaald. „We hopen op 11 oktober weer in actie te komen tegen Markelo”, aldus Kwakkenbos.