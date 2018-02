Cruciale weken voor Hellendoorn: 'Dit is niet wat we willen'

derde klasse dHELLENDOORN - Wie een blik op de ranglijst van de derde klasse D werpt zal twee dingen opvallen. Het feit dat Achilles Enschede na dertien speelronden nog geen wedstrijd gewonnen heeft is opmerkelijk te noemen, maar iets hoger is de notering van Hellendoorn eveneens ronduit teleurstellend.

Na de degradatie van afgelopen seizoen mikten ze in Hellendoorn dit seizoen op een plekje bij de eerste zes. Die doelstelling kan inmiddels bijgesteld worden als halverwege het seizoen een elfde plek wordt ingenomen met slechts veertien punten. Nee, het zijn niet de leukste tijden om trainer te zijn van Hellendoorn, weet ook Edwin Duim. „Het gaat lastig op dit moment. Dit is niet hoe we het willen met elkaar."

Quote Het is een kwestie van overleven op dit moment Edwin Duim, trainer Hellendoorn

Overleven

Duim wist van de laatste acht wedstrijden er slechts één in winst om te zetten met zijn ploeg. „We hebben te maken met heel veel langdurig geblesseerden. Vanaf oktober heeft dat tevens geleid tot mindere resultaten. We hebben de beschikking over zeventien selectiespelers, maar de jongens die daarachter zitten zijn nog niet zo ver om met het niveau van het eerste mee te kunnen. We moeten roeien met de riemen die we hebben. Het is een kwestie van overleven op dit moment."

De oefenmeester hoopte op beterschap tijdens de winterstop, maar behalve een overwinning op tweedeklasser Voorwaarts stroomde de ziekenboeg niet leeg. De komende weken worden cruciaal voor Hellendoorn, te beginnen met een tweeluik tegen RKSV. In acht dagen tijd twee keer tegen dezelfde tegenstander. Dat is op zijn minst opmerkelijk te noemen. „Ik weet niet of dat een voordeel is, dat is lastig te zeggen vooraf. Het zou wel een voordeel kunnen zijn als je ze beide wint. Dan sla je direct een flinke slag."

Afgelasting