Cruciale zege voor Quick'20 in strijd tegen degradatie

Na twintig minuten opende Quick’20 de score, Wesley van Houten zorgde voor de 1-0 voorsprong. Tijdens het vervolg kreeg ook Dongen kansen, zo werd er een bal van de lijn gehaald door Quick’20. Na rust bleef het lang spannend. Een kwartier voor tijd leek Jasper-Ewout van Breemen-Schneider met de 2-0 de wedstrijd te beslissen. Een minuut later scoorde Robin de Man namens de bezoekers tegen. In de slotfase was Dongen nog dichtbij de gelijkmaker, maar het bleef bij 2-1