Daarlerveen heeft na reuzestunt één doel: niet laatste worden

DAARLERVEEN – Het was met afstand de opvallendste uitslag van afgelopen weekeinde in het regionale amateurvoetbal. Daarlerveen, hekkensluiter van de vierde klasse D, dat het hele seizoen nog geen punt had gepakt, won in De Krim met 2-1 van hoogvlieger DKB. Zaterdag speelt de ploeg van Ronnie Wesselink de derby tegen Daarle.

Aanvoerder Simon van den Berg (26) heeft zich deze week enkele keren in de arm geknepen. Had Daarlerveen nou echt eindelijk de eerste punten van het seizoen gepakt? En dat in een uitduel bij de nummer vier van de competitie? ,,Deze zag niemand aankomen. Wij waren in gedachten al bij de laatste zes duels, waarin we onszelf meer kansen gaven, omdat we dan lagere ploegen treffen”, vertelt Van Den Berg, die de zege niet terecht vond. ,,De organisatie stond goed, maar terecht was het zeker niet. We hebben geluk gehad, maar dat was ook de allereerste keer dit seizoen.”

De zege werd tot in de late uurtjes gevierd door de selectie. ,,Er is flink wat bier ingegaan en we hebben het heel gezellig gehad. Het is natuurlijk een heel pijnlijk seizoen, dus alle ontlading kwam er uit zaterdag.”

Quote We moeten nog twee jaar door met z’n allen, dan komt er weer jeugd aan. Simon van den Berg

Einde van de club

Dat Daarlerveen zo’n kansloos jaar draait, komt niet als een heel grote verrassing, meent Van den Berg. ,,Onze keeper van vorig seizoen, die tien keer de nul hield, is gestopt. Ook onze spits, die topscorer van de competitie werd, is er niet meer. Met hun zijn we vijfde geworden. Dat is top voor Daarlerveen-begrippen. Wij zijn een heel kleine club, dus dat vertrek vang je niet op. We waren hier al een beetje bang voor”, vertelt Van den Berg. ,,We hebben getwijfeld om door te gaan, maar als we met het eerste waren gestopt, dan is het einde van de club in zicht. We moeten nog twee jaar door met z’n allen, dan komt er weer jeugd aan.”

Trainerswissel

Alsof de ellende dit seizoen nog niet groot genoeg was voor Daarlerveen, stapte trainer Tino Stoop in oktober ook nog op. ,,Hij kreeg een aanbieding om het tweede van Spakenburg te gaan trainen. Dat kwam een beetje uit de lucht vallen. Aan de ene kant begreep ik hem ook wel. Als je zo’n goede aanbieding krijgt, verkies je dat boven Daarlerveen trainen. Clubman Ronnie Wesselink heeft hem opgevolgd.“

Revanche

Zaterdag speelt Daarlerveen de derby, thuis tegen Daarle. Uit verloor het daar met 2-0 in het begin van het seizoen. Verdediger Van den Berg hoopt op revanche. ,,Een mooie pot. We zijn gebrand op revanche, dat sowieso. Onze doelstelling is om niet laatste te worden. MVV’69 heeft twee punten meer, maar zij komen nog naar ons toe. Laatste worden in de laagste klasse willen we hoe dan ook voorkomen.”