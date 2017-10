Dagdelen wijst Reünie met doelpunten de weg

De klok op het sportpark De Wildbaan geeft 52 seconden aan als Musa Dagdelen voor het eerst zondagmiddag aanlegt in het zestienmetergebied van MEC. Met een vlammend schot verschalkt de Reünie-aanvaller de doelman van de bezoekers. De openingstreffer vormt de opmaat voor wat uiteindelijk de middag van Dagdelen zou worden.

Drie kwartier later heeft de 26-jarige aanvaller drie treffers achter zijn naam staan. Een loepzuivere hattrick. Het ene doelpunt nog mooier dan het andere. "Eindelijk lukte het wel", zegt de aanvaller na afloop van de wedstrijd. "Ik heb voor rust drie kansen gehad en drie keer gescoord. Mijn mooiste? De derde. Een schot uit de draai. Dat het vandaag zo gemakkelijk ging is lekker. Helemaal omdat ik de laatste wedstrijden vaak meerdere kansen nodig had om te scoren."

Dagdelen speelt sinds vorig seizoen voor Reünie. Daarvoor droeg hij het shirt van Klein Dochteren, Be Quick Zutphen en Lochem. De aanvaller streek dankzij Tarkan Polat (ex-Reünie, sinds deze zomer FC Zutphen) neer in Borculo. "Tarkan is een goede vriend van me. Toen ik een paar jaar geleden bij Lochem niet aan spelen toekwam vroeg hij me naar Reünie te komen. Daar heb ik geen moment spijt van gehad. Ik ben hier uitstekend opgevangen door de spelersgroep. Bovendien speel ik onder een trainer die me vertrouwen geeft. Zelfs vorig seizoen toen ik nog iets zwaarder was dan ik nu ben."

Nog altijd oogt Dagdelen als een bonkige spits, maar zelf ziet hij dat niet als een nadeel. Hij weet handig van zijn lichaam gebruik te maken. "Ik fungeer als aanspeelpunt en probeer onder de bal te komen en van waarde te zijn voor het team." Wat daarbij opvalt is dat de spits ondanks zijn postuur redelijk snel is. "Ik ben best tactisch. Zorg altijd dat ik een seconde eerder weg ben dan mijn tegenstander", zegt de aanvaller daarover.

Met vijf doelpunten in drie wedstrijden heeft Dagdelen een groot aandeel van de vliegende start van Reünie dit seizoen in de vierde klasse C. Na overwinningen op Dinxperlo en SVGG werd gisteren ook MEC aan de zegekar gebonden. De Borculoërs voeren de ranglijst aan en tonen zich bovendien bijzonder productief. De teller staat inmiddels op dertien doelpunten voor. Daar staan vier tegentreffers tegenover. "We hebben een prima start gemaakt", beaamt Dagdelen. "Ik denk dat wij dit seizoen negen van de tien keer de betere ploeg zullen zijn. Het enige probleem is dat we onszelf af en toe in de problemen brengen. Vandaag ook, dan komen we met 2-0 voor, maar worden we daarna te gemakzuchtig."