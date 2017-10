Damas Damen scoorde tegen z'n oude liefde

REKKEN - Vorig seizoen was Damas Damen nog speler van VIOS Beltrum, nu is hij actief bij een andere vierdeklasser: Sportclub Rekken.

Damas Damen is geboren en getogen Beltrumer. Zijn kennismaking met het voetbal was op sportpark De Sonders. In het geel en rood van VIOS begon hij in de jeugd, om vervolgens in het vlaggenschip terecht te komen. Momenteel is hij zelfs nog jeugdleider bij de plaatselijke trots en hij woont naast de hoofdsponsor van VIOS. Toch maakte Damen deze zomer de overstap naar medevierdeklasser Sportclub Rekken.

Speeltijd

Een opvallende overstap van de 24-jarige buitenspeler, al valt dat volgens Damen zelf wel mee. "Ik speelde weinig bij VIOS, moest het doen met 15 minuten per duel. Daar train je niet drie uur per week voor. Je vertrouwen groeit niet met zo weinig speeltijd, waardoor je ook niet lekker speelt." Damen sprak VIOS-trainer Manfred Graven aan het einde van het seizoen. Die was eerlijk en gaf aan dat de situatie waarschijnlijk niet zou veranderen. Na een gesprek met een kameraad, die leider is bij Rekken, hakte Damen de knoop door.

Bijzonder

Afgelopen weekeinde trof Damen met Rekken 'zijn' VIOS. Het duel eindigde onbeslist: 2-2. Alsof het zo moest zijn scoorde Damen na rust de gelijkmaker. Geen wraakgevoelens of een vingertje voor de mond bij Damen. "Je wil je laten zien en van waarde zijn voor het elftal. Scoren is het mooiste wat er is in voetbal. Dat dat tegen VIOS is maakt me niet uit, ook al is het natuurlijk wel bijzonder. Ik was vooral blij met het punt. VIOS is met name thuis ijzersterk."

Sterke start

Een punt pakken in Beltrum is inderdaad niet voor veel ploegen weggelegd. Dat weet Damen als geen ander. Het zegt wat over de vorm waarin Rekken verkeert. De ploeg overtuigde al in de beker, maar ging door wat pech net niet door naar de volgende ronde.

In de competitie begon het elftal van Marijn Winkelhuis sterk met een 3-0 winst op Erix en dus het gelijke spel bij VIOS. "Ik hoor van spelers om me heen dat het spel veel agressiever is dan vorig jaar. We zijn goed bezig. Als wij dat spel wekelijks op de mat leggen, kunnen wij het iedere ploeg lastig maken. En dan kun je veel bereiken in de vierde klasse C."

Zwaar

Toch is Damen reëel als het om de doelstelling voor dit seizoen gaat. "Wij willen meedoen in de middenmoot. De club heeft een zwaar jaar gehad en zich pas op het laatste moment veiliggespeeld. Mocht er een keer een periode in zicht komen, dan gaan we uiteraard ons uiterste best doen, maar dat is niet het doel."