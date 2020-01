Dames FC Berghuizen spelen tegen profs ADO Den Haag: ‘Kers op de taart’

De voetbalsters van Berghuizen willen de titel in de eerste klasse, daar kan geen misverstand over bestaan. De ploeg van Leanne Pegge staat bovenaan en kan volgende week achtervolger SEP op een grotere achterstand zetten. Die wedstrijd is belangrijk in de titelrace.

Maar eerst wacht een interessant bekerduel. Berghuizen krijgt zondag de profs van ADO Den Haag op bezoek. Het is een wedstrijd in de achtste finales van de nationale beker. De kans op het bereiken van de kwartfinale is klein. ADO Den Haag is normaal gesproken een maatje te groot. "Maar wij proberen ons aan het hoge niveau van ADO Den Haag op te trekken. In de competitie spelen we gedurfd, met veel beweging zonder bal. Tegen ADO Den Haag zullen we ons meer verdedigend moeten opstellen", zegt de 26-jarige trainster.

Kers

De strijd om de beker bestaat uit een poulefase en wedstrijden in het knock-outsysteem. Na de poulewedstrijden overleefde Berghuizen nog twee rondes. Nu wacht met ADO Den Haag de eerste profclub als tegenstander. "Die ploeg traint zes keer in de week. Wij trainen wekelijks twee keer. Maar het is prachtig dat wij tegen een profclub mogen spelen. Ik beschouw het als de kers op de taart", zegt Pegge.

Met de taart bedoelt ze het kampioenschap. Daar is het vizier dit seizoen op gericht, want Berghuizen wil naar de hoofdklasse. De afgelopen jaren waren de groen-witten al dicht bij promotie. "Vorig seizoen ging het mis in de nacompetitie. Ik was in dat jaar assistent-trainer."

Quote De meiden zagen het zitten in mij Leanne Pegge, trainster FC Berghuizen

De ploeg werd vorig seizoen getraind door Frits van de Worp en de club vroeg Pegge om hem op te volgen. Daardoor kreeg ze de kans al op jonge leeftijd een team onder haar hoede te krijgen. Enkele jaren daarvoor stond ze nog als speelster op het veld, maar na een ernstige blessure besloot ze te stoppen. "Ik heb twee keer mijn voorste kruisband in de linkerknie afgescheurd. Na de tweede keer ben ik gestopt. Ik heb even niets gedaan, maar begon het voetbal te missen. Het sociale aspect is ook belangrijk en dat miste ik. Daarom heb ik gevraagd het team te mogen ondersteunen. Ik kreeg van de club de kans om assistent-trainer te worden."

Een jaar later staat ze als eindverantwoordelijke voor de groep. "De meiden zagen het zitten in mij. Ze wilden dat ik het over zou nemen van Van de Worp." In haar eerste seizoen als oefenmeester kan ze meteen een prijs pakken. "Ons begin was moeilijk. In de eerste vier wedstrijden wonnen me maar één keer. Er waren twee gelijke spelen en een nederlaag. Daarna wonnen we zeven keer."