Damhuis brengt Luctor et Emergo in extase

De kelderkraker tussen Luctor et Emergo en MVV'29 is ten einde als op sportpark de Horst de balans op wordt gemaakt. Die is positief voor de Almeloërs. Luctor leeft immers nog, zo is de conclusie. Met nog vijf duels te spelen bevindt de competitie zich in een beslissende fase. De mogelijkheid om gaten op de ranglijst te dichten wordt met de wedstrijd kleiner. Uitgerekend in die competitiefase staat Luctor de rode lantaarn af aan MVV. Veilig zijn de Almeloërs daarmee allerminst. Met een voorsprong van slechts drie punten op de kersverse hekkensluiter en een achterstand van vijf punten op de veilige elfde plaats lijkt nacompetitie om handhaving het hoogst haalbare voor Luctor.

,,Maar als we deze wedstrijd niet zouden winnen dan was het gebeurd", weet ook Luctor-speler Kevin Damhuis. Met een slechter doelsaldo dan de grote concurrent uit Harbrinkhoek zou enkel een zege in de 'zes punten wedstrijd' volstaan om de mogelijkheid op het ontlopen van directe degradatie in leven te houden. Daarin slaagt Luctor, met dank aan Damhuis. Het is de invaller die twee minuten voor het verstrijken van de reguliere speeltijd voor ontlading zorgt op de Horst, door de 3-2 achter MVV-doelman Stan Rewinkel te schieten. In een propvol strafschopgebied blijft de A-junior ijzig kalm. ,,Ik wist dat er links en rechts van mij spelers stonden. Ik probeerde de bal daar tussendoor te schieten. Daarna was het een gekkenhuis."

Repareren

De feestvreugde is groot als scheidsrechter Van Zuijlen affluit. Al ziet het er in de tweede helft lange tijd niet naar uit dat er gejuicht kan worden bij Luctor. Mede door eigen toedoen. Zowel in de eerste, als in de tweede helft weet MVV binnen een minuut te scoren. Die schade weten de Almeloërs tot tweemaal toe te repareren. Na een overtuigende eerste helft werkt Luctor een matige tweede af. MVV komt na de snelle treffer nauwelijks in de problemen. Totdat Luctor-verdediger Koen Löwik na 83 minuten de bal het strafschopgebied inpompt. MVV-doelman Rewinkel gaat vervolgens onder de bal door, die daarna bij de tweede paal belandt. Daar probeert Nick Hofhuis de bal weg te werken. In plaats daarvan werkt de MVV-verdediger de bal in zijn eigen goal.

,,Misschien hebben wij deze wedstrijd wat geluk", weet ook Luctor-trainer Remco Hammink. ,,Maar wij hebben in wedstrijden ook wel pech gehad. En in de eerste helft krijgen wij ook kansen, maar koppen we bijvoorbeeld op de lat. Maar deze winst is fijn."

In plaats van een naderende degradatie gloort er weer hoop voor Luctor. MVV werkte weliswaar twee duels minder af dan Luctor, maar gaat in die inhaalwedstrijden op bezoek bij Columbia (5e) en Achilles'12 (3e). En dus ziet ook Damhuis het restant van de competitie met vertrouwen tegemoet. ,,Het kan nu nog alle kanten op. MVV speelt nog twee inhaalduels tegen de bovenste ploegen. Dat wordt dus moeilijk voor hen. Maar het belangrijkste is dat wij van die laatste plaats af zijn. We kunnen nu weer een beetje naar boven kijken."

Hekkensluiter

MVV is nu de nieuwe hekkensluiter in de tweede klasse J. Daar had trainer Marcel Oude Nijhuis niet op gerekend. ,,Bij de 1-2 dachten we dat het gespeeld was", aldus Oude Nijhuis. ,,Maar in plaats dat wij de 1-3 maken wordt het 2-2. Dan voel je aan alles dat het ook zomaar 3-2 kan worden." Voor de ploeg resten er zeven wedstrijden om directe degradatie af te wenden. Te beginnen zondag in het thuisduel met Vogido.

LUCTOR ET EMERGO - MVV'29 3-2

Zondag, tweede klasse J.

Score:

2. Oerbekke 0-1, 34. Hoebink 1-1, 47. Oerbekke 1-2, 84. Hofhuis 2-2 (e.d.), 88. Damhuis 3-2.

Luctor:

Middelkamp, Löwik, Mannes, Hoebink (71. Damhuis), Hemelder, Helfrich, Kappert, Boddeman, Schorn, Abchir (60. Hunting), Bakker.

MVV'29:

Rewinkel, Ketting (70. Telgenhof), Scholte Lubberink, Jorgen Weiss, Hofhuis, Pots, Milan Weiss, Boerrigter, Oude Avenhuis (86. Neppelenbroek), Ter Wee, Oerbekke (73. Huls).

Scheidsrechter:

Van Zuijlen.

Gele kaart:

Löwik, Schorn (Luctor), Scholte Lubberdink, Hofhuis, Huls (MVV'29).

Toeschouwers: