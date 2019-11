Daniel Nijhof langer trainer bij HSC'21

AZSV verder in bekertoer­nooi

14 november AZSV heeft de eerste ronde van de knock-out fase in de districtsbeker overleefd. De Aaltense ploeg, net periodekampioen geworden in de hoofdklasse, speelde met veel invallers maar won wel bij eersteklasser Rigtersbleek: 2-1. Ook Hellendoorn, Grol, Enter en De Lutte gaan in de koker voor de loting van de tweede ronde.