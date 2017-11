Dario Tanda hoopt plezier terug te vinden bij Sportlust Glanerbrug

GLANERBRUG - Dario Tanda maakte eind oktober waarschijnlijk de meest opvallende 'transfer' in Nederland dit jaar, toen hij PEC Zwolle verruilde voor Sportlust Glanerbrug. Zondag maakte de middenvelder zijn debuut in de vierde klasse A, maar hij viel licht geblesseerd uit.

Dario Tanda speelt tegenwoordig tegen clubs als Sportlust Vroomshoop, Zenderen Vooruit en Vasse. Het zal even wennen zijn voor Dario Tanda, de oud-speler van FC Twente en Go Ahead Eagles die het plezier in het (prof)voetbal volledig kwijtraakte. Hij besloot de sport op plek twee te zetten.

"In de zomer wil ik graag een studie oppakken. Ik heb nog geen idee wat. Dat moet ik nog gaan uitzoeken. Voetbal heeft altijd op de eerste plek gestaan", aldus de 22-jarige Tanda. De laatste jaren stonden voor de middenvelder alleen maar in het teken van randzaken. Hij tekende in januari een contract bij het Deense Vendsyssel, maar liet dat binnen een week ontbinden. Een jaar eerder was hij hoofdrolspeler in een contractrel tussen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle. Hij kwam tot een akkoord met PEC, maar tekende twee weken later voor Go Ahead. Niet veel later zag hij daar ook weer vanaf.

Ondertussen kwam er van voetballen niets terecht. ,,Er zijn privé veel dingen gebeurd. Voetbal was voor mij niet meer motiverend. Dat is voor mij nu ook de reden om het profvoetbal vaarwel te zeggen en opnieuw te beginnen", zegt Tanda.

Geen spijt

Of de speler baalt dat hij met zijn talent niet is doorgebroken? "Je kunt het van twee kanten bekijken. Aan de ene kant is het natuurlijk jammer. Als dit eerder was gebeurd, dan had ik het er ook moeilijk mee gehad. Nu heb ik geen spijt. Dit is beter voor mij."