Dasselaar stopt als voorzitter DOS’37

Blog De ene derby is de andere niet

12 oktober ENSCHEDE - De derby in de Achterhoek is... de ludieke oproep van de supportersclub van Longa'30 om de 'Kathedraal van de Achterhoek' (de kerk in Zieuwent) in de clubkleuren van Longa'30 (oranje) te schilderen. De derby in Vriezenveen is... dat bijtende spandoek van de DETO-supporters waarin plagend wordt verwezen naar het zogenaamde gebrek aan historie bij de buren van DOS'37.