Dave de Jong vertrekt na vijf jaar bij AZSV

De Jong is succesvol geweest bij AZSV. Onder leiding van de ex-prof behaalde AZSV in het seizoen 2019-2020 een periodetitel in de vierde divisie (toen nog hoofdklasse geheten). Die kon vanwege corona niet verzilverd worden. Afgelopen seizoen werd de Achterhoek Cup gewonnen en momenteel staat AZSV op een vijfde plek in de vierde divisie B van het zaterdagvoetbal.