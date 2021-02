Davina gaat ‘gewoon’ door bij Excelsior’31 en begint aan dertiende seizoen

Davina begint na de zomer aan zijn dertiende seizoen bij Excelsior’31. In 2009 maakte hij de overstap van Jong FC Twente naar de Rijssense club. In zijn eerste seizoen werd hij meteen met Excelsior’31 kampioen van de hoofdklasse. Davina is eigenlijk een aanvallende middenvelder, maar speelt sinds de promotie naar de derde divisie centraal achterin. In totaal staat de teller van Davina op 282 duels in het eerste.

‘Nog steeds veel plezier’

„Het afgelopen jaar hebben we weinig gevoetbald vanwege de coronastop. Eigenlijk zijn het al twee weggegooide seizoenen”, aldus Davina in een reactie op de site van Excelsior’31. „Op zo’n manier afscheid nemen van Excelsior’31 wil ik niet. Omdat mijn vrouw onregelmatige werktijden heeft en we twee kinderen hebben, moesten we de afgelopen weken bekijken of ik het voetballen in Rijssen nog kon combineren met mijn situatie thuis. Uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt om nog een jaar door te gaan, want ik haal nog steeds ontzettend veel plezier uit het voetbal.”