De afronding kan beter bij ASV'57

Spits Lars Stokman balt zijn vuisten als hij in de slotfase naar de kant wordt gehaald door trainer René de Visscher. Nee, hij baalt er niet van dat hij wordt gewisseld. Stokman is nou juist helemaal in de wolken, aangezien hij even daarvoor de 1-3 op het scorebord heeft gezet en daarmee voor de beslissing heeft gezorgd. "Eindelijk", roept Stokman, terwijl hij op de bank plaatsneemt.