De balt rolt niet meer, maar er is nog wel werk aan de winkel voor HSC’21

HAAKSBERGEN - Excelsior’31 en HSC’21 blijven komend seizoen de hoogst spelende amateurclubs in de regio. Nu het seizoen (voortijdig) ten einde is, blikken we terug met beide derdedivisionisten. Vandaag HSC’21-trainer Daniël Nijhof.

Kort voor de winterstop spraken we met elkaar over de geweldige eerste seizoenshelft van HSC’21. Weet je wanneer de laatste zege was?

Nijhof: „Het laatste duel van 2019. Na de winterstop hebben we niet gewonnen. Daar zijn wel wat aanwijsbare redenen voor. Na de tweede oefenwedstrijd van 2020 waren er iets van twaalf spelers ziek. We begonnen het nieuwe jaar in de competitie tegen OFC, in dat duel was er sprake van een kwaliteitsverschil. Kan gebeuren, maar daarna bleven we aan het kwakkelen. De laatste periode ging het al wel beter, maar dat resulteerde nog niet in zeges.”

Uiteindelijk ‘eindigde’ HSC op de negende plaats in de derde divisie. Daar kun je mee leven?

„Daar had ik vooraf zeker voor getekend, handhaving was het doel. Maar als je de winterstop in gaat op de tweede plek, praat je niet meer over handhaving. Maar ik hou aan het seizoen een goed gevoel over. We speelden vaak leuk en attractief voetbal. Voor de winterstop zat daarbij ook qua resultaat bijna alles mee, na de winterstop niet meer.”

Quote Er moet nog wel wat bijkomen, maar dat gaat moeizaam. In totaal vertrekken er elf spelers, op dit moment zijn er drie nieuwko­mers Daniël Nijhof, trainer HSC’21

Normaal gesproken hadden jullie komend paasweekeinde een dubbel programma. Wat doe je nu?

„Niet veel meer op voetbalgebied. In het begin hadden we nog wel veel contact met elkaar, maar toen bekend werd dat het seizoen echt over was, werd dat minder. En dat is ook logisch. Je merkt wel dat er twee kampen zijn binnen het team. Je hebt een groep die vertrekt, voor hen is het echt klaar. En je hebt een groep die doorgaat bij HSC. Normaal gesproken beginnen we eind juni met de voorbereiding. We wachten af of dat kan.”

De selectie voor komend seizoen is nog niet rond, toch?