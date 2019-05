De competitie is voor Voorwaarts langer spannend dan gehoopt

Voorwaarts hoopte afgelopen weekeinde tegen Mariënberg punten te pakken en zichzelf lucht te verschaffen, maar de ploeg ging met 2-0 onderuit. "Terwijl we niet eens veel slechter waren. Eigenlijk is dat wel een beetje wat het hele seizoen misgaat. In de wedstrijden waarin we punten hadden moeten pakken, wisten we de kansen niet te verzilveren of gaven we het onnodig weg", zegt aanvoerder Bjorn Wessels (26).