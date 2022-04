De derby tegen Eibergen is mooi, maar handhaven is het allerbelangrijkste voor Neede

Middenvelder Jesse Meeringa (26) heeft de cijfers paraat. „In de eerste periode haalden we 11 punten uit 8 duels, in de tweede periode maar 5. We zitten dus in een mindere fase.” De verklaring daarvoor heeft hij ook wel. „Het is allemaal wisselvallig bij ons. Bepaalde fases in een wedstrijd spelen we vaak best goed, maar het contrast is te groot. En in een afdeling als deze waarin de verschillen klein zijn, kun je dan ineens veel wedstrijden verliezen.”