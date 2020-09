De donderwolk corona legt schaduw over seizoensstart amateurvoetbal

Vuurwerk, confetti en drommen mensen langs de lijn. Zo had het morgen moeten zijn als een van de grootste derby’s van de regio op de rol staat: TVC’28 - Stevo. Een mooiere aftrap van het seizoen konden ze zich in Tubbergen en Geesteren niet wensen. Maar hoe anders is de editie van 2020. In plaats van de verwachte 1500 toeschouwers mogen er maximaal maar 250 naar binnen. De burenruzie in een kleine huiskamer. Ook een voetbalderby is in coronatijd anders, heel anders.