De één lacht, de ander baalt bij SVZW - DETO

Hoe groot de belangen zijn bij het treffen tussen SVZW en DETO blijkt wel als scheidsrechter Shona Shukrula voor het eindsignaal fluit. Spelers en staf van de Vriezenveense club omhelzen elkaar na de 1-3 zege. In de kleedkamer van de bezoekers klinken niet veel later vrolijke deuntjes, terwijl de DETO-spelers staan te hossen. Het Vriezenveense feestje dat in Wierden gevierd wordt is begrijpelijk. In de derby tegen SVZW staan immers niet alleen drie punten en prestige op het spel. DETO beëindigt bij de concurrent in de strijd om handhaving een reeks van acht nederlagen op rij. Dat zorgt er aan het einde van speelronde elf in de hoofdklasse B bovendien voor dat de rode lantaarn wordt overgedragen aan WHC. ,,Dit was een zes puntenwedstrijd", zegt DETO-speler Louis Vijfhuizen, die het belang van het duel met SVZW kent. "In de afgelopen periode zat alles tegen. Vandaag hebben wij compact en vanuit de discipline gespeeld."