De eerste degradanten in het amateurvoetbal zijn nu al bekend

Vanwege wijzigingen in de voetbalpiramide is er de komende twee seizoenen een versterkte degradatie. Zo komen er in het zaterdagvoetbal vijfde klassen. Daardoor degraderen de nummers 7 tot en met 12 uit de huidige vierde klassen. In 4F staat BZSV Blauwwitters onderaan en na de 5-0 nederlaag van zaterdag tegen Lemele is het voor de club uit Borne niet meer mogelijk om nog bij de bovenste zes teams te eindigen dit seizoen. In 4G geldt hetzelfde voor hekkensluiter FC Aramea. De ploeg uit Enschede verloor zaterdag met 6-0 van koploper SV Losser en zal na de zomer in de vijfde klasse uitkomen.