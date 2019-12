De eerste derby in de historie tussen Sportclub Rijssen en SV Rijssen

E­MOS-spe­ler Ties (18) heeft geen moeite met voetbal op zondag: ‘Dan maar rustige zaterdag­avond’

12:27 ENSCHEDE - Ties Schartman (18) is dit seizoen een vertrouwd gezicht bij vierdeklasser EMOS. De jeugdspeler stapte vervroegd over naar de senioren en speelt daardoor nu op zondag in plaats van op zaterdag.