De eerste zege in maart, maar ook de eerste nederlaag

Eindelijk

MVV’69 - Wilsum: 1-0. Bijzonder? Absoluut! Het betekende ein-de-lijk de eerste zege voor MVV. Natuurlijk zorgde dat voor opluchting in Marle. ,De zege was dikverdiend” vond MVV-traier Arjan Visscher. „Ons spel wordt steeds beter en dat is dit een mooie beloning.”

MVV weet hoe het is om veel te verliezen, dus echt in paniek waren ze ondanks de slechte reeks niet. Vorig seizoen stokte de teller op 9 puntjes, sinds zaterdag staat MVV op 8 (1 zege, 5x gelijk). De ploeg wil ongetwijfeld de dubbele cijfers bereiken. Overigens staat MVV niet eens onderaan in de kelder van het amateurvoetbal. Hekkensluiter Daarle wacht nog altijd op de eerste zege. De 1-1 zaterdag tegen Bruchteveld betekende wel het tweede punt van dit seizoen.

Einde

Sportclub Neede was tot zondag de enige ploeg in het regionale amateurvoetbal met de maximale score. Dertien duels, dertien keer winst en dik bovenaan in de vijfde klasse B. Maar Neede blijkt niet onsterfelijk. De topper tegen Bentelo eindigde in 2-1… voor Bentelo. Vroeg of laat moest het natuurlijk wel een keer misgaan voor de Achterhoekers. En ach, ze staan nog altijd zes punten voor op Bentelo. Na twee mislukte pogingen is de missie voor dit seizoen kraakhelder: promotie. Aan Neede de taak om de komende tijd te laten zien dat de uitglijder bij de concurrent een incident was.