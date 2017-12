De elf mooiste foto's uit de eerste seizoenshelft van het amateurvoetbal

Loting districtsbeker: Bon Boys - SVZW, Hulzense Boys - Winterswijk

21 december BORNE - Donderdagavond is in Borne de loting verricht voor de vierde en vijfde ronde van de districtsbeker Oost. Voor gastheer NEO was de loting extra speciaal, want de derdeklasser stuntte voorafgaand tegen hoofdklasser Silvolde en ging dus ook verrassend de koker in.