De ene derby is de andere niet

BlogENSCHEDE - De derby in de Achterhoek is... de ludieke oproep van de supportersclub van Longa'30 om de 'Kathedraal van de Achterhoek' (de kerk in Zieuwent) in de clubkleuren van Longa'30 (oranje) te schilderen. De derby in Vriezenveen is... dat bijtende spandoek van de DETO-supporters waarin plagend wordt verwezen naar het zogenaamde gebrek aan historie bij de buren van DOS'37.

Let op dat Oranje-lint zaterdagmiddag over de Zieuwentseweg. Hoeveel liefhebbers - met het mooie weer in aantocht - zullen de fiets pakken om van Lichtenvoorde naar Zieuwent te gaan, een afstand van pakweg 5 kilometer? Normaal gesproken haalt de Lichtenvoordenaar de neus op voor het kerkdorp iets verderop waar je alleen met Paaspop wilt zijn, maar sinds dit seizoen zijn de plaatselijke voetballers van het regionale bolwerk Longa (1100 leden) en de jongens van het platteland van RKZVC (300 leden) in de eerste klasse tot elkaar veroordeeld.

Emoties

Hoe anders is het zaterdag op hetzelfde tijdstip in Hengelo, als de plaatselijke clubs Achilles'12 en ATC'65 elkaar tegenkomen. Natuurlijk is dit geen Achilles-Overwetering en uiteraard kennen de meeste spelers elkaar waardoor het een speciaal tintje heeft, maar het Hengelose onderonsje is deze week niet het gesprek van de dag aan de bar bij De Twee Weezen. Derby's in een stad halen nou eenmaal niet de speciale emoties naar boven als in de dorpen.

In Enschede is het niet anders. Daar staat er elk weekend wel een stadse tweestrijd op de rol. Vorige week stonden UDI en EMOS bijvoorbeeld tegenover elkaar en zondag is het de beurt aan Vogido en Victoria. In een stad van ruim 150.000 mensen, met al die amateurclubs waar veel spelers nauwelijks binding hebben met hun vereniging, kijken niet veel mensen op van een derby. Het zal zondag iets drukker zijn bij Vogido, maar je hoeft als toeschouwer niet eerder van huis om de opstopping bij de kassa voor te zijn.

Volledig scherm Rijendik staan voetballiefhebbers uit Vriezenveen en omstreken langs het veld voor de derby DOS'37 - DETO.

Op DETO tegen DOS kwamen enkele jaren geleden bijna 4.000 mensen af. Voor de ingang had de thuisclub een heuse partytent geplaatst en het echte eindsignaal bij de derby van Vriezenveen klonk pas in de late uurtjes. Vroeger was het Oosteinde versus Westeinde, tegenwoordig lopen de bloedgroepen door elkaar heen. Op de website van DETO wordt het duel 'El Clasico' genoemd. Overdreven? Misschien, maar voor de Vriezenveense voetballiefhebber is dit Barcelona-Real Madrid. Drie punten zijn gevraagd, maar het gaat vooral om prestige, aanzien. Je wilt maandag nog wel met goed fatsoen over straat en naar je werk.

Telegraaf

De grap van de geverfde kerk van Zieuwent haalde woensdag onder het kopje 'Oranje boven' zelfs de voorpagina van De Telegraaf. En dat op de ochtend na de uitschakeling van het grote Oranje. In Zieuwent en Lichtenvoorde haalden ze de er schouders over op. Daar hebben ze nu even iets belangrijkers aan hun hoofd dan het Nederlands elftal.