De ene week is de andere niet voor Excelsior’31

Vincent Schmidt zocht na afloop van Excelsior’31 - Hoek vrij snel Ruben de Jager op. De twee voetballers zijn vrienden en speelden vele jaren samen bij (Jong) FC Twente. Zaterdag waren ze tegenstanders. Verdediger Schmidt voetbalt sinds dit seizoen in Rijssen. Aanvaller De Jager is actief bij Hoek. „Ruben komt uit Zeeland en ging terug na z’n vertrek uit Twente”, vertelde linksback Schmidt. „We hebben via de telefoon nog altijd veel contact, want even elkaar opzoeken is wat lastiger, gezien de afstand.”