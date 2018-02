De Esch baalt: ploeg moet spelen tijdens carnaval

Maar de voetballers van het Oldenzaalse De Esch zullen zaterdagmiddag niet ergens meelopen in de polonaise. Zondag wordt nergens in de regio gespeeld vanwege carnaval, maar zaterdag zijn er wel een paar inhaalpotjes. Daarbij moet uitgerekend De Esch aan de bak. De tweedeklasser speelt zaterdag het inhaalduel tegen Enter Vooruit.

"De groep baalt", aldus trainer Kris Kempers. "Wij wilden het duel verplaatsen, maar Enter Vooruit had het schema al vol. Het is niet anders."

Geen voltallige selectie

Enter Vooruit-trainer Bjorn Hodes legt uit waarom verplaatsen niet lukt. "Inhalen had op een doordeweekse dag gemoeten en dan kan ik helaas niet beschikken over een voltallige selectie. Als ik de groep doordeweeks compleet had gehad, was het geen probleem. Maar dat lukt niet en dan is de keuze voor ons heel simpel."