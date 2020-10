De Esch gaat keihard onderuit in stadsderby met Quick’20

De Esch was jaren achtereen monopolist in het Oldenzaalse zaterdagvoetbal, maar de tijden zijn veranderd. Berghuizen en Quick'20 hebben de zondagcompetitie de rug toegekeerd. Zij zijn net als De Esch nu een zaterdagclub. In Oldenzaal gaat Quick'20 de regierol op zaterdag overnemen. Dat werd afgelopen weekeinde onderstreept met een zevenklapper tegen De Esch: 7-1. De ploeg van trainer René Nijhuis gaat in de tweede klasse na vier speeldagen aan kop. Alle duels werden gewonnen. Quick'20 is de gedoodverfde titelkandidaat. De Esch daarentegen moet proberen boven de rode streep te blijven. Zo liggen de machtsverhoudingen in het eerste seizoen na de overstap van Quick'20 naar de zaterdagcompetitie.