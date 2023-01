De Esch schuift assistent-trainer door, Ouardighi naar OBW

Loodzware klus, maar SDC’12 geeft niet op

Het is een speciaal seizoen voor SDC’12, de ploeg van oefenmeester Philip Agteres is bezig aan het laatste jaar in het zondagvoetbal. Vooralsnog is het een seizoen om snel te vergeten. SDC is de hekkensluiter van de tweede klasse en verloor zondag van Eilermark (3-2).

5 december