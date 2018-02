De Esch zonder punten de polonaise in: 'Dubbel zuur'

Welgeteld drie inhaalpotjes in de regio gingen door in het weekeinde van de optochten en polonaises en uitgerekend eentje daarvan was in het carnavalgekke Oldenzaal. Pogingen van De Esch om het duel te verplaatsen mislukten. ''Enter Vooruit kon niet. Dan kun je wel gaan zeuren, maar dat heeft toch geen zin'', zegt doelman Laurens Ensink.

Dubbel zuur

'Als we dan toch moeten voetballen met carnaval, dan in ieder geval winnen', luidt het credo bij De Esch. Die missie mislukt: 2-4. ''Dubbel zuur dus", weet aanvaller Koen Vehof die zijn ploeg in de openingsfase nog wel op een 1-0 voorsprong zet. ''Een gelijkspel had er zeker ingezeten. Elke nederlaag is vervelend, maar in dit weekeinde helemaal."

Volledig scherm Koen Vehof (links): ''Normaal gesproken was ik zaterdagmiddag al in de stad geweest.'' © Robin Hilberink

Later aanschuiven

Vehof knikt: hij is een fervent carnavalsvierder. ''Normaal gesproken was ik zaterdagmiddag al in de stad geweest. Gelukkig is het grote feest op zondag, daar hoef ik dus niets van te missen. En ach, een keer wat later op zaterdag aanschuiven heeft ook zo z'n voordelen. Je loopt wat achter op de rest en voelt je nog wat frisser..."

Degradatiespoken

De aanvaller is creatief als het gaat om z'n outfit. Vorig jaar nog ging hij, samen met teamgenoot Tomas Elbersen, nog verkleed als degradatiespook. Het was zelfspot richting de prestaties van z'n eigen ploeg, De Esch redde het niet in de eerste klasse.

Volledig scherm De degradatiespoken van De Esch vorig jaar tijdens carnaval. © Erik Hazewinkel

Ali B

Hoewel het een niveau lager ook zeker niet top gaat, valt de keus dit jaar op wat anders. ''Ik word jurylid Ali B van The Voice. Het ziet er mooi uit, maar de outfit is nogal zwaar. Hopelijk hou ik het de hele dag vol."

American Football