De hoogste tijd voor de platte kar

Herkansing

In Weerselo, Borculo en Hengevelde staat de platte kar klaar en zijn de biervaten gevuld. Reünie en UD Weerselo kunnen woensdagavond kampioen worden. Reünie heeft een overwinning nodig in de uitwedstrijd bij KSH in Harreveld. De Borculoërs hadden de titel in de vierde klasse C zondag al kunnen pakken maar Eibergen gooide roet in het eten door op bezoek bij de titelfavoriet met 1-0 te winnen. Bij winst (19.30 uur) is het kampioenschap alsnog een feit. Dan volgt een huldiging op het veld in Harreveld en later op de avond een groot kampioensfeest op het eigen sportpark De Wildbaan in Borculo.