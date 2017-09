De knop moet om bij BWO in Hengelo

BWO sloot de voorbereiding afgelopen weekeinde af met een 2-1 zege in het bekerduel tegen De Esch. De ploeg uit Hengelo kwam ondanks die overwinning één doelpunt tekort om door te gaan naar de volgende ronde. Trainer Peter Schulte ligt er niet wakker van. "Tijdens die bekerwedstrijden hebben wij, net als veel andere ploegen, veel dingen uitgeprobeerd. We hadden nog geen duel gewonnen in de voorbereiding, dus ik was blij na de wedstrijd zaterdag", aldus de oefenmeester, die overkwam van Sparta Enschede.

"De voorbereiding was niet optimaal. Twee keer is een duel gestaakt door onweer. Dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Ook was het erg zoeken, want door vakanties, schorsingen en blessures zijn we bijna niet compleet geweest."

Sterkhouders

Job Derksen (HSC'21), Wesley van Houten en Dennis Kemerink (beiden Quick'20) verlieten BWO om de stap hogerop te maken "Dat gunnen we ze alle drie van harte. Voor BWO waren zij basisspelers, sterkhouders zelfs. Dus dat moeten we zien om te vangen. We hebben er drie jongens van buitenaf bij gekregen, waarvan er nog twee geblesseerd zijn. Verder is de selectie alleen aangevuld met jongens vanuit jeugd of lagere elftallen. Daar moeten we aan gaan wennen. Het is hopen dat die jongens stappen gaan maken", blikt Schulte vooruit.

De geboren Haaksbergenaar verwacht dat de manier van spelen dit seizoen anders gaat zijn dan vorig seizoen. Hij doelt op het feit dat BWO vorig jaar vaak de betere ploeg op het veld was en bepaalde wat er gebeurde. "Nu zal dat niet zo makkelijk gaan. De knop moet om in de groep, want de tegenstander is vaker aan de bal. We moeten leren omgaan met verlies, dus ook mentaal moeten we groeien. Dat kan in het begin wat onwennig zijn, maar daar moeten we naar toe groeien."

Handhaven

Zondag gaat het echte werk beginnen voor BWO. Een andere nieuwkomer in de eerste klasse, RKZVC, komt langs op sportpark De Noork. Schulte is blij met die seizoensopener. " RKZVC is ook gepromoveerd, maar ik verwacht dat die club in de top 5 gaat spelen. Ik heb ze afgelopen weekeinde aan het werk gezien. RKZVC had al een heel goede ploeg en ze hebben er twee topspelers bij gekregen. Zondag weten we gelijk waar we staan. Dat is nu nog moeilijk te zeggen."