De laatste speelronde in het amateurvoetbal: het had zo mooi kunnen zijn

Zaterdag 23 en zondag 24 mei 2020: het zou eigenlijk een speciaal weekeinde in het amateurvoetbal zijn. De laatste keer volle bak, ruim 140 clubs uit de regio die moesten spelen. Een greep uit het oorspronkelijke programma van zaterdag: Hoofdklasse B: Staphorst – DETO (ongetwijfeld voor DETO, al jaren strijdend voor handhaving, belangrijk) Eerste klasse D: SVZW – DOS’37 (derby met wellicht voor SVZW nog grote belangen) Vierde klasse D: ATC’65 – Daarlerveen (topper om misschien de titel? Of zou De Zweef die al hebben?)

Voor aanstaande zondag zou de keuze ook reuze zijn geweest. De laatste wedstrijd van het zondagteam van Quick’20, De Zweef en Rigtersbleek bijvoorbeeld. Derby’s in onder meer Hengelo en Enschede. En natuurlijk eventuele kampioenen. Werd het KOSC of toch nog een andere ploeg in 4A? UDI of Reünie in 4B? Een jaar geleden werd het een ontknoping om van te smullen. Dat begon al met de voorpret in De Twensche Courant Tubantia van vrijdag 24 mei 2019.