DE LUTTE - Vierdeklasser De Lutte verzamelde dit seizoen pas zes punten. Het vertrouwen in handhaving is echter groot.

Op de ranglijst ziet het er allemaal niet heel rooskleurig uit voor De Lutte. Zaterdag ging de jonge selectie met ruime cijfers onderuit bij Sportlust Glanerbrug. Het resultaat deed anders vermoeden, maar De Lutte bood bij vlagen prima weerstand aan Sportlust. En dat terwijl negen spelers ontbraken in de piepjonge selectie. Vier spelers uit het tweede elftal stonden aan de aftrap. "Ik ben 21 jaar, maar op Tim Lage Venterink na, die normaal in het tweede speelt, was ik de oudste in de basiself. Dat is heel bijzonder", aldus doelman Tom Bulter.

Realiteit

Klagen over de situatie van De Lutte doet de goalie absoluut niet. "De laatste jaren spelen wij onderin de vierde klasse, dat is de realiteit. Bij De Lutte moeten we het doen met het materiaal dat er is en positief blijven met elkaar. Wij horen zeker thuis in de vierde klasse en erin blijven gaat ons zeker lukken."

Pieken en dalen

Trainer Robin Klijnstra maakt zich ook geen zorgen. Hij staat ook komend seizoen langs de lijn bij De Lutte en is daar blij mee. "We hebben besloten om voor de jeugd te gaan bij De Lutte. Dat is fijn werken en gaat met pieken en dalen. Het heeft tijd nodig om stappen te maken, maar de club gelooft in deze groep en in mij."

Vierde klasse

Dat zijn ploeg nog maar zes punten haalde dit seizoen, heeft daar volgens Klijnstra alles mee te maken. Het woord degradatiezorgen staat echter niet in het woordenboek van de trainer. "Nee, ik maak me daar niet druk om. De Lutte blijft in de vierde klasse, zeker weten."