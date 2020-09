De Lutte gaat maar door met winnen: ‘We willen in de top 3 meedoen’

De Lutte is doorgegaan waarmee het vorig seizoen is geëindigd: wedstrijden winnen. De formatie van trainer René Belt reeg in het seizoen van de lockdown de zeges aaneen. Een klasse hoger gaat het vooralsnog ook crescendo. De Lutte won de eerste twee wedstrijden in de vierde klasse A. Vorige week werd met 2-1 van Victoria'28 gewonnen, zondagmiddag was De Lutte met 3-2 te sterk voor Sportclub Overdinkel.