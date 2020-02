De machine begint eindelijk te draaien bij Vogido

1 Liever meedoen om het kampioenschap in de derde klasse dan tegen degradatie vechten in de tweede.

"Ik ga voor het hoogst haalbare. Het is superknap wat we met Vogido presteren. We spelen voor het tweede jaar op rij in de tweede klasse, en dat gebeurde nog niet eerder in de clubhistorie. De volgende stap is om stabiel te worden op het huidige niveau. Het is om die reden heel belangrijk dat we ons handhaven dit seizoen, anders vallen we terug in het proces. Het verschil tussen de tweede en derde klasse is ook groot, vooral op technisch gebied. Ik ga ervan uit dat we er rechtstreeks inblijven. De weg is nog lang (Vogido staat voorlaatste, red.) en mocht het toch nacompetitie worden, dan moet het maar via die weg. Maar we hebben de stijgende lijn te pakken. De groep is fit, de overtuiging en het geloof is er. Het duurde een tijdje voordat de machine liep. Van de laatste drie duels wonnen we er twee, van ATC'65 en NEO. Dat zijn twee goede teams. Van koploper Columbia verloren we met 3-1, maar dat was geen schande."