De missie van Degenaar bij Juliana'32 zit er bijna op

HENGELO - Het was payback time voor Marcel Degenaar. Na twee seizoenen heeft hij terugbetaald wat Juliana'32 ooit in hem investeerde.

'Lekker jongens, op karakter", klinkt het in de kleedkamer van Juliana'32. De Hengeloërs hebben zojuist, op wilskracht, een 4-2 zege over de streep getrokken bij ASV'57 en Marcel Degenaar komt glunderend naar buiten. "Ik ben helemaal gek", zegt de oefenmeester, bij wie de adrenaline oneindig door het lichaam lijkt te pompen. "Ik ben echt zo trots op die jongens."

Na de wedstrijd lijkt hij het eeuwige leven te hebben bij Juliana. De liefde is groot bij Degenaar. Voor het spelletje, maar ook voor 'zijn' jongens, die gevochten hebben als leeuwen. Maar feit is dat de Hengeloër aan het einde van het seizoen stopt bij de derdeklasser. Hij had geen oren naar een contractverlenging. Tot spijt van het bestuur, dat een langer verblijf wel zag zitten.

Nee, het is niet dat de spelersgroep hem niet zint. Integendeel zelfs. "Het is een groep naar m'n hart", zegt Degenaar zelfs. Maar hij mist perspectief bij Juliana, dat geen A- en B-jeugd heeft. Degenaar wil doorbouwen, maar kan dat niet bij de derdeklasser. "En daar kan de club niks aan doen, maar het is wel een voorwaarde voor mij."

Bouwen

Anderhalf seizoen geleden tekende Degenaar bij Juliana. Na het gedwongen vertrek bij Tubantia, waar hij succesvol was, maar niet de juiste papieren had om langer in de eerste klasse aan het roer te staan, koos hij voor Juliana. Heel bewust. "Het was payback time", zegt hij. "Bij Juliana ben ik begonnen als trainer, in de jeugd. Ze hebben in me geïnvesteerd destijds. Ik ben vertrokken toen we kampioen werden met de A. Dat is alweer lang geleden. Maar ik wilde ze altijd nog een keer terugbetalen. En dit was het juiste moment, door te bouwen aan een ploeg waarmee ze verder kunnen. Dat kan nu. Daarom kies ik nu weer voor mijn eigen ambitie."

Eigenlijk was het duel bij ASV representatief voor de missie van Degenaar. Want toen hij binnenkwam bij Juliana, ontbrak het volgens de trainer nog wel eens aan de absolute wilskracht, aan de mentaliteit die er zaterdag vanaf spatte. De ploeg leidde halverwege met 2-0, stond kort na rust met 2-2 gelijk, maar zegevierde in de slotfase alsnog met 4-2. Door onverzettelijk te zijn. "Wat nu lukt, lukte toen niet", herinnert Degenaar zich. "Deze mentaliteit, doorgaan tot het einde en dan ook nog met 4-2 winnen. Op karakter, zo wil ik het zien."

Na een moeizame seizoensstart, waarin Degenaar bijna een heel elftal miste door blessureleed, heeft de trainer inmiddels negen punten uit drie wedstrijden te pakken. Door van niets iets te maken. "Met jongens uit het derde en het vijfde, zo zijn we vorig jaar begonnen, toen er een aantal spelers was vertrokken. Maar met de juiste instelling kom je heel ver. Dat is hier het bewijs van. Het is een team dat maar doorgaat. Heel mooi om te zien."

Maar over een half jaar is het voorbij, verlaat hij de club. Zaterdag stond een potentiële opvolger al langs de lijn. Wie het is, houdt de club nog stil. Want niets is nog zeker. "Maar als ik over een jaar weer kom kijken, hoop ik in ieder geval nog iets terug te zien van waar we de laatste twee jaar mee bezig zijn geweest."

